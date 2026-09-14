Top.Mail.Ru
Лупа Sparta 913675 6x купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа Sparta 913675 6x

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа Sparta 913675 6x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лупа Sparta 913675 6x
250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Лупы
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Лупа Sparta 913675 6x

Лупа применяется для работы с мелкими деталями. В нерабочем состоянии линза убирается внутрь пластикового корпуса.

Отзывы о товаре Лупа Sparta 913675 6x




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Лупы
Описание
Лупа применяется для работы с мелкими деталями. В нерабочем состоянии линза убирается внутрь пластикового корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Sparta 913675 6x - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...