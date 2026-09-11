Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477895
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
200
Описание товара Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro
Литий-ионная батарея WB100 для вспышки аккумуляторной вспышки Godox Witstro AD100Pro обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности (при комнатной температуре). Допустимая температура воздуха при эксплуатации -10°… +40°С. Энергия аккумулятора пополняется при помощи зарядного устройства Godox VC26, входящего в комплект аккумуляторной вспышки AD100Pro или приобретаемого дополнительно
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Литий-ионная батарея WB100 для вспышки аккумуляторной вспышки Godox Witstro AD100Pro обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности (при комнатной температуре). Допустимая температура воздуха при эксплуатации -10°… +40°С. Энергия аккумулятора пополняется при помощи зарядного устройства Godox VC26, входящего в комплект аккумуляторной вспышки AD100Pro или приобретаемого дополнительно
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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