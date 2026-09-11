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Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro

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Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro - фото 1
Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro - фото 2
Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro - фото 1
  • Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro - фото 2
  • Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477895
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
200

Описание товара Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro

Литий-ионная батарея WB100 для вспышки аккумуляторной вспышки Godox Witstro AD100Pro обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности (при комнатной температуре). Допустимая температура воздуха при эксплуатации -10°… +40°С. Энергия аккумулятора пополняется при помощи зарядного устройства Godox VC26, входящего в комплект аккумуляторной вспышки AD100Pro или приобретаемого дополнительно

Отзывы о товаре Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Описание
Литий-ионная батарея WB100 для вспышки аккумуляторной вспышки Godox Witstro AD100Pro обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности (при комнатной температуре). Допустимая температура воздуха при эксплуатации -10°… +40°С. Энергия аккумулятора пополняется при помощи зарядного устройства Godox VC26, входящего в комплект аккумуляторной вспышки AD100Pro или приобретаемого дополнительно
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор Godox WB100 для AD100Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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