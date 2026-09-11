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Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36

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Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 1
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 2
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 3
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 4
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 5
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 6
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 7
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 8
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 9
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 10
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 11
Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 1
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 2
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 3
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 4
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 5
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 6
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 7
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 8
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 9
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 10
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 11
  • Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475278
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Воздуходувка
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
Емкость аккумулятора
4000
Ширина, см
2.86
Высота, см
2.76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х21
Вес, кг.
5.87

Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36

Аккумуляторная воздуходувка Denzel RB180-36 59610 производительностью 820 куб. м/ч предназначена для очистки придомовых территорий от опавшей листвы, скошенной травы и опилок. Высокая скорость воздушного потока 180 км/ч обеспечивает эффективную работу и позволяет убирать также мелкий строительный мусор и небольшие ветки.,Благодаря аккумуляторам Li-ion общим напряжением 36 В и емкостью 4 Ач можно работать в любом месте вне зависимости от наличия электросети. Воздуходувка не выделяет вредных выхлопов и не требует сложного технического обслуживания, что делает ее использование максимально удобным и безопасным.

Преимущества

  • Турбо-режим — можно увеличить скорость потока воздуха для очистки участка от тяжелого мусора.
  • Универсальность — аккумуляторные батареи Li-ion емкостью 4 Ач совместимы с любым инструментом из модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
  • Эффективное охлаждение — вентиляционные отверстия в корпусе предотвращают перегрев двигателя.
  • Безопасность — блокировка кнопки пуска предотвращает случайное включение воздуходувки.
  • Контроль уровня заряда — световой индикатор позволяет вовремя заряжать аккумуляторы.
  • Эргономичность — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, а плечевой ремень позволяет работать без усталости.
  • Гарантия 3 года — качество воздуходувки подтверждено производителем.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Воздуходувка
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
36 В
Емкость аккумулятора
4000
Ширина, см
2.86
Высота, см
2.76
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная воздуходувка Denzel RB180-36 59610 производительностью 820 куб. м/ч предназначена для очистки придомовых территорий от опавшей листвы, скошенной травы и опилок. Высокая скорость воздушного потока 180 км/ч обеспечивает эффективную работу и позволяет убирать также мелкий строительный мусор и небольшие ветки.,Благодаря аккумуляторам Li-ion общим напряжением 36 В и емкостью 4 Ач можно работать в любом месте вне зависимости от наличия электросети. Воздуходувка не выделяет вредных выхлопов и не требует сложного технического обслуживания, что делает ее использование максимально удобным и безопасным.

Преимущества

  • Турбо-режим — можно увеличить скорость потока воздуха для очистки участка от тяжелого мусора.
  • Универсальность — аккумуляторные батареи Li-ion емкостью 4 Ач совместимы с любым инструментом из модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
  • Эффективное охлаждение — вентиляционные отверстия в корпусе предотвращают перегрев двигателя.
  • Безопасность — блокировка кнопки пуска предотвращает случайное включение воздуходувки.
  • Контроль уровня заряда — световой индикатор позволяет вовремя заряжать аккумуляторы.
  • Эргономичность — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, а плечевой ремень позволяет работать без усталости.
  • Гарантия 3 года — качество воздуходувки подтверждено производителем.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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