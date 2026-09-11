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Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм

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Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 1
Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 2
Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 3
Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 4
Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 5
Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 6
Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 7
Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
углеродистая сталь
Черенок
да
  • Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 1
  • Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 2
  • Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 3
  • Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 4
  • Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 5
  • Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 6
  • Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 7
  • Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475124
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
углеродистая сталь
Черенок
да
Общая длина, мм
1400
Длина рабочей части, мм
310
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.3х0.15
Вес, кг.
2

Описание товара Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм

Вилы сенные применяются не только для сбора скошенной травы, листьев, но и для разбрасывания компоста. Инструмент отличается высокой прочностью и имеет четыре зуба круглого сечения. Рабочая часть и тулейка выполнены из среднеуглеродистой стали. Покрытие порошковой эмалью защищает металлическую часть инструмента от коррозии. Черенок, выполненный из твердых пород древесины высшего сорта, обеспечивает удобство в работе.

Отзывы о товаре Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
углеродистая сталь
Черенок
да
Общая длина, мм
1400
Длина рабочей части, мм
310
Страна производитель
Россия
Описание
Вилы сенные применяются не только для сбора скошенной травы, листьев, но и для разбрасывания компоста. Инструмент отличается высокой прочностью и имеет четыре зуба круглого сечения. Рабочая часть и тулейка выполнены из среднеуглеродистой стали. Покрытие порошковой эмалью защищает металлическую часть инструмента от коррозии. Черенок, выполненный из твердых пород древесины высшего сорта, обеспечивает удобство в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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