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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475075
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Описание товара Весы напольные электронные Halsa HSL-H-221W
Электронные весы предназначены для комплексного измерения массы тела. Они помогут вам комфортно измерить массу тела, ИМТ, количество телесного жира, висцеральный жир, количество воды в организме, показатель скелетных мышц, мышечную массу, костную массу, белок, показатель базального метаболизма и возраст тела. Весы выполнены из высококачественных материалов и могут выдерживать нагрузку весом до 180 кг. Благодаря удобному и функциональному приложению fitdays вы всегда будете в курсе всех изменений при последнем взвешивании. Ультратонкий корпус позволяет расположить весы под диваном или шкафом, сохраняя свободное пространство.
Электронные весы предназначены для комплексного измерения массы тела. Они помогут вам комфортно измерить массу тела, ИМТ, количество телесного жира, висцеральный жир, количество воды в организме, показатель скелетных мышц, мышечную массу, костную массу, белок, показатель базального метаболизма и возраст тела. Весы выполнены из высококачественных материалов и могут выдерживать нагрузку весом до 180 кг. Благодаря удобному и функциональному приложению fitdays вы всегда будете в курсе всех изменений при последнем взвешивании. Ультратонкий корпус позволяет расположить весы под диваном или шкафом, сохраняя свободное пространство.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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