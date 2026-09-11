Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 474686
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Цвет корпуса
черный, серебряный
Длина корпуса
138
Материал пера
нержавеющая сталь
Материалы отделки деталей
высококачественный лак
Способ заправки
картридж/конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
110
Описание товара Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637
Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Цвет корпуса
черный, серебряный
Длина корпуса
138
Материал пера
нержавеющая сталь
Материалы отделки деталей
высококачественный лак
Способ заправки
картридж/конвертер
Страна производитель
Китай
Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года.
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637