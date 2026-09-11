Top.Mail.Ru
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 1
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 2
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 3
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 4
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 5
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 1
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 2
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 3
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 4
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 5
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Цвет корпуса
черный, серебряный
Длина корпуса
138
Материал пера
нержавеющая сталь
Материалы отделки деталей
высококачественный лак
Способ заправки
картридж/конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
110

Описание товара Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637

Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года.

Отзывы о товаре Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Цвет корпуса
черный, серебряный
Длина корпуса
138
Материал пера
нержавеющая сталь
Материалы отделки деталей
высококачественный лак
Способ заправки
картридж/конвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...