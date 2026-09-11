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Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1

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Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1 - фото 1
Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1 - фото 2
Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Hobot
Совместимые модели
Hobot Legee -668, Hobot Legee-669, Hobot Legee-688
Комплектация
салфетка х 2 шт
  • Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1 - фото 1
  • Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1 - фото 2
  • Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473756
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Характеристики

Бренд
Hobot
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Тип товара
Салфетка
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Hobot
Совместимые модели
Hobot Legee -668, Hobot Legee-669, Hobot Legee-688
Предметы в комплекте
салфетка
Комплектация
салфетка х 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
915

Описание товара Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1

Салфетка Hobot LG668A01 обеспечивает высокую эффективность влажной уборки гладких напольных покрытий, помогая устранять различные загрязнения. Она предназначена для совместного использования с моделями роботов-пылесосов Hobot Legee 668, Hobot Legee 669 и Hobot Legee 688. Для изготовления насадки применена микрофибра высокого качества, которая по завершению уборки без труда очищается от скопившихся загрязнений и довольно быстро высыхает. Hobot LG668A01 поставляется в виде комплекта из двух пар сменных салфеток с многоразовым использованием.

Отзывы о товаре Чистящие салфетки Hobot Legee LG668A01/1




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Характеристики
Бренд
Hobot
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Тип товара
Салфетка
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Hobot
Совместимые модели
Hobot Legee -668, Hobot Legee-669, Hobot Legee-688
Предметы в комплекте
салфетка
Комплектация
салфетка х 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Салфетка Hobot LG668A01 обеспечивает высокую эффективность влажной уборки гладких напольных покрытий, помогая устранять различные загрязнения. Она предназначена для совместного использования с моделями роботов-пылесосов Hobot Legee 668, Hobot Legee 669 и Hobot Legee 688. Для изготовления насадки применена микрофибра высокого качества, которая по завершению уборки без труда очищается от скопившихся загрязнений и довольно быстро высыхает. Hobot LG668A01 поставляется в виде комплекта из двух пар сменных салфеток с многоразовым использованием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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