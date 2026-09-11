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Гигиенический душ со смесителем Lemark Melange LM4919CW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический душ со смесителем Lemark Melange LM4919CW

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Смеситель гигиенический душ Lemark Melange (LM4919CW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Цвет
белый, хром
Монтаж
скрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
30 213 руб.  35 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469865
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Цвет
белый, хром
Монтаж
скрытый
Ширина, см
20
Высота, см
16.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х12
Вес, кг.
2.75

Описание товара Гигиенический душ со смесителем Lemark Melange LM4919CW

Смеситель гигиенический душ Lemark Melange (LM4919CW). Комплектация: смеситель с гигиеническим душем, паспорт.

Отзывы о товаре Гигиенический душ со смесителем Lemark Melange LM4919CW




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Цвет
белый, хром
Монтаж
скрытый
Ширина, см
20
Высота, см
16.9
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель гигиенический душ Lemark Melange (LM4919CW). Комплектация: смеситель с гигиеническим душем, паспорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ со смесителем Lemark Melange LM4919CW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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