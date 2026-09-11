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Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363)

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Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стяжка для груза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469559
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Стяжка для груза
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
280

Описание товара Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363)

Изготовлены из высококачественных материалов. Крюки покрыты полимерным материалом для защиты поверхности от повреждения. Диаметр жгута 8 мм. Применяются для закрепления грузов, например, на автомобильном багажнике.

Отзывы о товаре Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Стяжка для груза
Описание
Изготовлены из высококачественных материалов. Крюки покрыты полимерным материалом для защиты поверхности от повреждения. Диаметр жгута 8 мм. Применяются для закрепления грузов, например, на автомобильном багажнике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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