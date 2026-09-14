Эластичная лента для фитнеса ELB-5, черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эспандер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-77%68 руб. 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 468901
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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Эспандер
Материал
каучук
Габаритные размеры, см
30.2x7
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х7х1
Вес, г.
34
Описание товара Эластичная лента для фитнеса ELB-5, черный
Эластичная лента для фитнеса Победитъ ELB-5, черный 006842 подходит для общеукрепляющих, растягивающих, восстанавливающих упражнений для мышц и суставов, а также силовых программ тренировок. Эластичную ленту с разным сопротивлением можно легко интегрировать в любую популярную программу тренировок, включая йогу, пилатес и многое другое. Она часто используются для спорта и фитнеса. Поможет реабилитировать своих пациентов от травм ног, коленей и спины.
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Бренд
NoName
Тип товара
Эспандер
Материал
каучук
Габаритные размеры, см
30.2x7
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Эластичная лента для фитнеса Победитъ ELB-5, черный 006842 подходит для общеукрепляющих, растягивающих, восстанавливающих упражнений для мышц и суставов, а также силовых программ тренировок. Эластичную ленту с разным сопротивлением можно легко интегрировать в любую популярную программу тренировок, включая йогу, пилатес и многое другое. Она часто используются для спорта и фитнеса. Поможет реабилитировать своих пациентов от травм ног, коленей и спины.
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