Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%180 руб. 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467708
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х17х2
Вес, г.
65
Описание товара Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M
Кабель USB AM/BM версии 2.0 применяется для подключения периферийных стационарных устройств - принтеров, сканеров, модемов к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB 2.0.
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Кабель USB AM/BM версии 2.0 применяется для подключения периферийных стационарных устройств - принтеров, сканеров, модемов к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB 2.0.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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