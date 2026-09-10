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Пазл "Сафари"24 детали в пленке VG50198 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пазл "Сафари"24 детали в пленке VG50198

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Пазл &quot;Сафари&quot;24 детали в пленке VG50198 - фото 1
Пазл &quot;Сафари&quot;24 детали в пленке VG50198 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Пазл &quot;Сафари&quot;24 детали в пленке VG50198 - фото 1
  • Пазл &quot;Сафари&quot;24 детали в пленке VG50198 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
650 руб.  1 088 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465038
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
500

Описание товара Пазл "Сафари"24 детали в пленке VG50198

Деревянный пазл состоит из 24 элементов, из которых можно собрать тематическую картинку. Рисунок пазла нанесен также на деревянную подложку: ребенок может использовать ее в качестве подсказки.Пазл изготовлен из экологически чистого материала, дерева. Яркий рисунок, 24 элемента. Рисунок-подсказка на подложке пазла.

Отзывы о товаре Пазл "Сафари"24 детали в пленке VG50198




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянный пазл состоит из 24 элементов, из которых можно собрать тематическую картинку. Рисунок пазла нанесен также на деревянную подложку: ребенок может использовать ее в качестве подсказки.Пазл изготовлен из экологически чистого материала, дерева. Яркий рисунок, 24 элемента. Рисунок-подсказка на подложке пазла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл "Сафари"24 детали в пленке VG50198 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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