Пазл "Сафари"24 детали в пленке VG50198
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Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%650 руб. 1 088 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
500
Описание товара Пазл "Сафари"24 детали в пленке VG50198
Деревянный пазл состоит из 24 элементов, из которых можно собрать тематическую картинку. Рисунок пазла нанесен также на деревянную подложку: ребенок может использовать ее в качестве подсказки.Пазл изготовлен из экологически чистого материала, дерева. Яркий рисунок, 24 элемента. Рисунок-подсказка на подложке пазла.
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Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Деревянный пазл состоит из 24 элементов, из которых можно собрать тематическую картинку. Рисунок пазла нанесен также на деревянную подложку: ребенок может использовать ее в качестве подсказки.Пазл изготовлен из экологически чистого материала, дерева. Яркий рисунок, 24 элемента. Рисунок-подсказка на подложке пазла.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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