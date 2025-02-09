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Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009

4 Отзывы
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Стучалка-забивалка &quot;Белый мишка&quot; в коробке 44009 - фото 1
Стучалка-забивалка &quot;Белый мишка&quot; в коробке 44009 - фото 2
Стучалка-забивалка &quot;Белый мишка&quot; в коробке 44009 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Стучалка-забивалка &quot;Белый мишка&quot; в коробке 44009 - фото 1
  • Стучалка-забивалка &quot;Белый мишка&quot; в коробке 44009 - фото 2
  • Стучалка-забивалка &quot;Белый мишка&quot; в коробке 44009 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 000 руб.  1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465013
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, молоточек, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х8
Вес, г.
375

Описание товара Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009

Подарите маленькому непоседе игрушка-стучалку от Viga Toys Гвоздики. В игровом наборе есть подставка с отверстиями, 6 разноцветных колышков и молоточек для их забивания. Такая игра понравится детям от 2 лет.Родителям важно обеспечить малышу преддошкольного возраста игровые материалы для интересного и безопасного познания мира. Стучалка Гвоздики Viga Toys хорошо подходит для этого. Деревянная игрушка поможет ребенку развить внимательность, усидчивость, зрительно-моторную координацию, мышцы рук, любознательность, цветовое восприятие. Развивающая игрушка привлекает внимание ребенка приятной расцветкой. Малыш научится удерживать в руках деревянный молоточек, попадать им по колышкам. Это хорошо для укрепления крупной моторики рук. Ребенок будет также исследовать детали набора: гладкое и приятное на ощупь дерево развивает осязание. Еще можно запомнить несколько цветов, в которые окрашены колышки.Комплект рекомендован для полезных игр дома, в детских садах и центрах развития.Размеры стучалки 20x10, 5x7 см. Все детали деревянной развивающей игрушки изготовлены из экологичного материала. Использованы гипоаллергенные краски.Игровой набор соответствует стандартам безопасности и качества EN71, ASTM.

Отзывы о товаре Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009

Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Таня Детская

Достоинства:


Комментарий:
Игрушка очень понравилась по качеству, я даже была удивлена. Из всех деревянных игрушек, которые я заказывала ребенку, эта идеальна. Отшлифована, залакирована, покрашена, никаких острых углов. Ребенок 1,2 пока еще тянет в рот и грызет, краска не сдирается Что касается игры, ребенок заинтересован, но пока больше вытаскивает палочки, чем стучит. Также для малышей такая игрушка будет достаточно тяжелая. Мы играем с ней всегда под присмотром и саму подставку ребенку в руки не даю.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Айгерим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сын любит играть и стучать молоточком, качество и эстетика в одном
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2024
Анастасия О.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее,все держится и ничего не вылетает.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2021
Алина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Выполнена качественно, все обработанно



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, молоточек, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Подарите маленькому непоседе игрушка-стучалку от Viga Toys Гвоздики. В игровом наборе есть подставка с отверстиями, 6 разноцветных колышков и молоточек для их забивания. Такая игра понравится детям от 2 лет.Родителям важно обеспечить малышу преддошкольного возраста игровые материалы для интересного и безопасного познания мира. Стучалка Гвоздики Viga Toys хорошо подходит для этого. Деревянная игрушка поможет ребенку развить внимательность, усидчивость, зрительно-моторную координацию, мышцы рук, любознательность, цветовое восприятие. Развивающая игрушка привлекает внимание ребенка приятной расцветкой. Малыш научится удерживать в руках деревянный молоточек, попадать им по колышкам. Это хорошо для укрепления крупной моторики рук. Ребенок будет также исследовать детали набора: гладкое и приятное на ощупь дерево развивает осязание. Еще можно запомнить несколько цветов, в которые окрашены колышки.Комплект рекомендован для полезных игр дома, в детских садах и центрах развития.Размеры стучалки 20x10, 5x7 см. Все детали деревянной развивающей игрушки изготовлены из экологичного материала. Использованы гипоаллергенные краски.Игровой набор соответствует стандартам безопасности и качества EN71, ASTM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Таня Детская

Достоинства:


Комментарий:
Игрушка очень понравилась по качеству, я даже была удивлена. Из всех деревянных игрушек, которые я заказывала ребенку, эта идеальна. Отшлифована, залакирована, покрашена, никаких острых углов. Ребенок 1,2 пока еще тянет в рот и грызет, краска не сдирается Что касается игры, ребенок заинтересован, но пока больше вытаскивает палочки, чем стучит. Также для малышей такая игрушка будет достаточно тяжелая. Мы играем с ней всегда под присмотром и саму подставку ребенку в руки не даю.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Айгерим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сын любит играть и стучать молоточком, качество и эстетика в одном
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2024
Анастасия О.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее,все держится и ничего не вылетает.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2021
Алина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Выполнена качественно, все обработанно


Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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