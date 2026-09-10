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Автомобиль-контейнеровоз "Муромец" 44082 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль-контейнеровоз "Муромец" 44082

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Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 1
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 2
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 3
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 4
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 5
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 1
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 2
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 3
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 4
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 5
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Муромец&quot; 44082 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464127
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х24х17
Вес, кг.
1.05

Описание товара Автомобиль-контейнеровоз "Муромец" 44082

Муромец, автомобиль-контейнеровоз от фабрики Полесье – это яркая игрушка, предназначенная для перевозки цветных контейнеров. Ребенок в игровой форме начинает изучать цвета, а так же развивает моторику рук. Автомобиль станет отличным дополнением автопарка малыша. На машине установлен поворотный манипулятор с крюком. При помощи этого манипулятора ребенок сможет загружать и снимать контейнеры с платформы автомобиля. Все контейнеры оборудованы открывающейся крышкой. В них ребенок сможет перевозить различные мелкие грузы. Также автомобиль-контейнеровоз можно использовать как эвакуатор. На игрушке установлена откидывающаяся платформа. Вместе с контейнерами в наборе идут пластиковые детали, имитирующие разные виды мусора. Серия автомобилей Муромец долго прослужит ребёнку и будет радовать его во время игры!

Отзывы о товаре Автомобиль-контейнеровоз "Муромец" 44082




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Муромец, автомобиль-контейнеровоз от фабрики Полесье – это яркая игрушка, предназначенная для перевозки цветных контейнеров. Ребенок в игровой форме начинает изучать цвета, а так же развивает моторику рук. Автомобиль станет отличным дополнением автопарка малыша. На машине установлен поворотный манипулятор с крюком. При помощи этого манипулятора ребенок сможет загружать и снимать контейнеры с платформы автомобиля. Все контейнеры оборудованы открывающейся крышкой. В них ребенок сможет перевозить различные мелкие грузы. Также автомобиль-контейнеровоз можно использовать как эвакуатор. На игрушке установлена откидывающаяся платформа. Вместе с контейнерами в наборе идут пластиковые детали, имитирующие разные виды мусора. Серия автомобилей Муромец долго прослужит ребёнку и будет радовать его во время игры!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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