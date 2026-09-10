Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464127
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Описание товара Автомобиль-контейнеровоз "Муромец" 44082
Муромец, автомобиль-контейнеровоз от фабрики Полесье – это яркая игрушка, предназначенная для перевозки цветных контейнеров. Ребенок в игровой форме начинает изучать цвета, а так же развивает моторику рук. Автомобиль станет отличным дополнением автопарка малыша. На машине установлен поворотный манипулятор с крюком. При помощи этого манипулятора ребенок сможет загружать и снимать контейнеры с платформы автомобиля. Все контейнеры оборудованы открывающейся крышкой. В них ребенок сможет перевозить различные мелкие грузы. Также автомобиль-контейнеровоз можно использовать как эвакуатор. На игрушке установлена откидывающаяся платформа. Вместе с контейнерами в наборе идут пластиковые детали, имитирующие разные виды мусора. Серия автомобилей Муромец долго прослужит ребёнку и будет радовать его во время игры!
Муромец, автомобиль-контейнеровоз от фабрики Полесье – это яркая игрушка, предназначенная для перевозки цветных контейнеров. Ребенок в игровой форме начинает изучать цвета, а так же развивает моторику рук. Автомобиль станет отличным дополнением автопарка малыша. На машине установлен поворотный манипулятор с крюком. При помощи этого манипулятора ребенок сможет загружать и снимать контейнеры с платформы автомобиля. Все контейнеры оборудованы открывающейся крышкой. В них ребенок сможет перевозить различные мелкие грузы. Также автомобиль-контейнеровоз можно использовать как эвакуатор. На игрушке установлена откидывающаяся платформа. Вместе с контейнерами в наборе идут пластиковые детали, имитирующие разные виды мусора. Серия автомобилей Муромец долго прослужит ребёнку и будет радовать его во время игры!
Автомобиль-контейнеровоз "Муромец" 44082 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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