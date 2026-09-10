Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969
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Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
В наличии
Код товара: 464046
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х27х20
Вес, кг.
3.2
Описание товара Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969
Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969 выполнен в прочном и легком корпусе, обладает хорошей устойчивостью к внешним механическим повреждениям. Устройство поможет быстро справиться с грязью, пылью и различными микробами не только в домашних условиях, но также и в офисе. Удобный в использовании пароочиститель ручной BORT BDR-2800-RR обладает мощностью 1300 Вт. При этом его производительность пара в 35 г/мин позволяет отпаривать одежду или шторы при необходимости. Благодаря специальному соплу и нескольким типам насадок обеспечивается максимальная эффективность при эксплуатации.
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Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969 выполнен в прочном и легком корпусе, обладает хорошей устойчивостью к внешним механическим повреждениям. Устройство поможет быстро справиться с грязью, пылью и различными микробами не только в домашних условиях, но также и в офисе. Удобный в использовании пароочиститель ручной BORT BDR-2800-RR обладает мощностью 1300 Вт. При этом его производительность пара в 35 г/мин позволяет отпаривать одежду или шторы при необходимости. Благодаря специальному соплу и нескольким типам насадок обеспечивается максимальная эффективность при эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Купить Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969 - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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