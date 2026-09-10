Top.Mail.Ru
Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
4 190 руб.  4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 46034
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Возраст
взрослый
Высота, см
76
Материал
винил
Объем, л
3853
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х29х24
Вес, кг.
8.2

Описание товара Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л

Круглый надувной бассейн Intex 28120 - это популярная модель семейного надувного бассейна серии Easy Set. Такие бассейны легко устанавливаются на любую твердую поверхность и не нуждаются в насыпке песка. Просто надуйте верхнее надувное кольцо и при заполнении бассейна водой, он расправится и примет нужную форму. Трехслойные стенки обеспечивают бассейну прочность, воду из бассейна можно слить через широкий сливной клапан.


Размеры бассейна 305x76 см.
Объем (при 80% заполнении) 3853 л.
Вес в упаковке 11,6 кг.

Отзывы о товаре Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Возраст
взрослый
Высота, см
76
Материал
винил
Объем, л
3853
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
305
Страна производитель
Китай
Описание

Круглый надувной бассейн Intex 28120 - это популярная модель семейного надувного бассейна серии Easy Set. Такие бассейны легко устанавливаются на любую твердую поверхность и не нуждаются в насыпке песка. Просто надуйте верхнее надувное кольцо и при заполнении бассейна водой, он расправится и примет нужную форму. Трехслойные стенки обеспечивают бассейну прочность, воду из бассейна можно слить через широкий сливной клапан.


Размеры бассейна 305x76 см.
Объем (при 80% заполнении) 3853 л.
Вес в упаковке 11,6 кг.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...