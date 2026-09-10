Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный

Блендер KitchenAid ARTISAN K400 Стационарный блендер KitchenAid K400 серии ARTISAN поможет вам создавать блюда с идеальным вкусом. Он создан для обработки самых твёрдых ингредиентов и позволяет готовить однородные смеси, будь то питательный домашний суп, детское питание, сок лайма, ореховая паста, соус, пюре или смузи! Как это работает? Блендер оснащён трёхсоставной системой, которая работает в полной гармонии, — это уникальный асимметричный нож из нержавеющей стали, чаша с ребристой поверхностью для постоянного контакта содержимого с лезвиями, а также мотор Intelli-Speed мощностью 1,5 л. с. , который распознаёт содержимое чаши и поддерживает оптимальную скорость смешивания. Этот прибор предназначен для ежедневного использования: для большей долговечности его компоненты, включая регулятор, выполнены из металла, а гарантия на 5 лет позволит вам не волноваться о ремонте или замене. Простой диск управления позволяет с лёгкостью использовать прибор. Выбирайте нужную скорость (доступно 5), импульсный режим или одну из 3-х предустановленных программ — дробление льда, напитки со льдом, смузи — которые автоматически обеспечат должное смешивание до однородной смеси. По окончании использования можно запустить удобный цикл самоочистки, чтобы подготовить блендер к следующему кулинарному приключению. Устойчивая металлическая конструкция Основание и регулятор из литого материала обеспечивают долговечность этого блендера. Он тяжёлый и прочный, что делает его лучшим инструментом для кулинарных экспериментов. Вы сразу почувствуете его надёжность, а гарантия производителя на 5 лет дополнит вашу уверенность в качестве. Смешивание твёрдых ингредиентов Твёрдые ингредиенты могут быть очень полезны для здоровья за счёт высокого содержания клетчатки, белка и питательных веществ. Этот блендер KitchenAid создан для обработки орехов, мелких семян, корня имбиря, твёрдых фруктов и зелени, например кале, и позволяет использовать смеси для создания блюд с идеальной текстурой. С лёгкостью смешивайте твёрдые ингредиенты, такие как миндаль, семена чиа, лёд, корень имбиря или питательные, волокнистые и листовые овощи. Тщательное смешивание обеспечивает полную однородность смесей и придаёт им максимально сбалансированный вкус. Выраженная индивидуальность Обновите интерьер своей кухни с этим прибором, доступным в ярких цветовых вариациях. Цвет блендера K400 можно выбирать таким образом, чтобы он подходил вашему личному стилю, вписывался в интерьер и даже соответствовал цвету имеющегося планетарного миксера. На выбор предоставляется множество цветов: от фисташкового до серебряного медальона, поэтому вы точно найдёте расцветку, которая вам понравится. Удобство использования Дайте волю своему воображению и не беспокойтесь об очистке. Блендер K400 оснащён функцией мягкого старта, которая включает мотор на низкой скорости, чтобы обеспечить правильный поток ингредиентов, а затем быстро увеличивает скорость для смешивания без разбрызгивания. По окончании приготовления можно запустить цикл самоочистки. Просто налейте в чашу блендера немного воды, добавьте каплю жидкости для мытья посуды, а затем запустите цикл самоочистки. Для вашего удобства чашу и крышку также можно мыть в посудомоечной машине. Интенсивное ежедневное использование Надёжный блендер K400 без труда выдержит ежедневное многократное использование: готовьте полезные смузи для завтрака, супы, соусы, ореховую пасту и однородные пюре, которые можно подавать с ужином. Он оснащён прочным основанием и регулятором, которые изготовлены из литого металла, а также системой смешивания из 3 элементов, разработанной экспертами. Вы определённо ощутите его качество и долговечность. Для здорового образа жизни Любите брать с собой вкусный сок? Или пряный домашний суп, чтобы пообедать на работе? Производитель продумал все способы использования блендера и создал ряд дополнительных насадок, которые можно приобрести отдельно. Почему бы не взять с собой смузи в дорожной бутылке, чтобы полакомиться им после тренировки, или не положить в холодильник небольшую порцию детского питания или мятного соуса? Узнайте, что подходит именно вам.