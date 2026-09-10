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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 5
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 6
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 7
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 5
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 6
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 7
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459633
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер; нож; кувшин; руководство пользователя
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
47х32х30
Вес, кг.
9

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный

Блендер KitchenAid ARTISAN K400 Стационарный блендер KitchenAid K400 серии ARTISAN поможет вам создавать блюда с идеальным вкусом. Он создан для обработки самых твёрдых ингредиентов и позволяет готовить однородные смеси, будь то питательный домашний суп, детское питание, сок лайма, ореховая паста, соус, пюре или смузи! Как это работает? Блендер оснащён трёхсоставной системой, которая работает в полной гармонии, — это уникальный асимметричный нож из нержавеющей стали, чаша с ребристой поверхностью для постоянного контакта содержимого с лезвиями, а также мотор Intelli-Speed мощностью 1,5 л. с. , который распознаёт содержимое чаши и поддерживает оптимальную скорость смешивания. Этот прибор предназначен для ежедневного использования: для большей долговечности его компоненты, включая регулятор, выполнены из металла, а гарантия на 5 лет позволит вам не волноваться о ремонте или замене. Простой диск управления позволяет с лёгкостью использовать прибор. Выбирайте нужную скорость (доступно 5), импульсный режим или одну из 3-х предустановленных программ — дробление льда, напитки со льдом, смузи — которые автоматически обеспечат должное смешивание до однородной смеси. По окончании использования можно запустить удобный цикл самоочистки, чтобы подготовить блендер к следующему кулинарному приключению. Устойчивая металлическая конструкция Основание и регулятор из литого материала обеспечивают долговечность этого блендера. Он тяжёлый и прочный, что делает его лучшим инструментом для кулинарных экспериментов. Вы сразу почувствуете его надёжность, а гарантия производителя на 5 лет дополнит вашу уверенность в качестве. Смешивание твёрдых ингредиентов Твёрдые ингредиенты могут быть очень полезны для здоровья за счёт высокого содержания клетчатки, белка и питательных веществ. Этот блендер KitchenAid создан для обработки орехов, мелких семян, корня имбиря, твёрдых фруктов и зелени, например кале, и позволяет использовать смеси для создания блюд с идеальной текстурой. С лёгкостью смешивайте твёрдые ингредиенты, такие как миндаль, семена чиа, лёд, корень имбиря или питательные, волокнистые и листовые овощи. Тщательное смешивание обеспечивает полную однородность смесей и придаёт им максимально сбалансированный вкус. Выраженная индивидуальность Обновите интерьер своей кухни с этим прибором, доступным в ярких цветовых вариациях. Цвет блендера K400 можно выбирать таким образом, чтобы он подходил вашему личному стилю, вписывался в интерьер и даже соответствовал цвету имеющегося планетарного миксера. На выбор предоставляется множество цветов: от фисташкового до серебряного медальона, поэтому вы точно найдёте расцветку, которая вам понравится. Удобство использования Дайте волю своему воображению и не беспокойтесь об очистке. Блендер K400 оснащён функцией мягкого старта, которая включает мотор на низкой скорости, чтобы обеспечить правильный поток ингредиентов, а затем быстро увеличивает скорость для смешивания без разбрызгивания. По окончании приготовления можно запустить цикл самоочистки. Просто налейте в чашу блендера немного воды, добавьте каплю жидкости для мытья посуды, а затем запустите цикл самоочистки. Для вашего удобства чашу и крышку также можно мыть в посудомоечной машине. Интенсивное ежедневное использование Надёжный блендер K400 без труда выдержит ежедневное многократное использование: готовьте полезные смузи для завтрака, супы, соусы, ореховую пасту и однородные пюре, которые можно подавать с ужином. Он оснащён прочным основанием и регулятором, которые изготовлены из литого металла, а также системой смешивания из 3 элементов, разработанной экспертами. Вы определённо ощутите его качество и долговечность. Для здорового образа жизни Любите брать с собой вкусный сок? Или пряный домашний суп, чтобы пообедать на работе? Производитель продумал все способы использования блендера и создал ряд дополнительных насадок, которые можно приобрести отдельно. Почему бы не взять с собой смузи в дорожной бутылке, чтобы полакомиться им после тренировки, или не положить в холодильник небольшую порцию детского питания или мятного соуса? Узнайте, что подходит именно вам.

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер; нож; кувшин; руководство пользователя
Цвет
красный
Объем кувшина, л
1.4
Развернуть
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
США
Описание
Блендер KitchenAid ARTISAN K400 Стационарный блендер KitchenAid K400 серии ARTISAN поможет вам создавать блюда с идеальным вкусом. Он создан для обработки самых твёрдых ингредиентов и позволяет готовить однородные смеси, будь то питательный домашний суп, детское питание, сок лайма, ореховая паста, соус, пюре или смузи! Как это работает? Блендер оснащён трёхсоставной системой, которая работает в полной гармонии, — это уникальный асимметричный нож из нержавеющей стали, чаша с ребристой поверхностью для постоянного контакта содержимого с лезвиями, а также мотор Intelli-Speed мощностью 1,5 л. с. , который распознаёт содержимое чаши и поддерживает оптимальную скорость смешивания. Этот прибор предназначен для ежедневного использования: для большей долговечности его компоненты, включая регулятор, выполнены из металла, а гарантия на 5 лет позволит вам не волноваться о ремонте или замене. Простой диск управления позволяет с лёгкостью использовать прибор. Выбирайте нужную скорость (доступно 5), импульсный режим или одну из 3-х предустановленных программ — дробление льда, напитки со льдом, смузи — которые автоматически обеспечат должное смешивание до однородной смеси. По окончании использования можно запустить удобный цикл самоочистки, чтобы подготовить блендер к следующему кулинарному приключению. Устойчивая металлическая конструкция Основание и регулятор из литого материала обеспечивают долговечность этого блендера. Он тяжёлый и прочный, что делает его лучшим инструментом для кулинарных экспериментов. Вы сразу почувствуете его надёжность, а гарантия производителя на 5 лет дополнит вашу уверенность в качестве. Смешивание твёрдых ингредиентов Твёрдые ингредиенты могут быть очень полезны для здоровья за счёт высокого содержания клетчатки, белка и питательных веществ. Этот блендер KitchenAid создан для обработки орехов, мелких семян, корня имбиря, твёрдых фруктов и зелени, например кале, и позволяет использовать смеси для создания блюд с идеальной текстурой. С лёгкостью смешивайте твёрдые ингредиенты, такие как миндаль, семена чиа, лёд, корень имбиря или питательные, волокнистые и листовые овощи. Тщательное смешивание обеспечивает полную однородность смесей и придаёт им максимально сбалансированный вкус. Выраженная индивидуальность Обновите интерьер своей кухни с этим прибором, доступным в ярких цветовых вариациях. Цвет блендера K400 можно выбирать таким образом, чтобы он подходил вашему личному стилю, вписывался в интерьер и даже соответствовал цвету имеющегося планетарного миксера. На выбор предоставляется множество цветов: от фисташкового до серебряного медальона, поэтому вы точно найдёте расцветку, которая вам понравится. Удобство использования Дайте волю своему воображению и не беспокойтесь об очистке. Блендер K400 оснащён функцией мягкого старта, которая включает мотор на низкой скорости, чтобы обеспечить правильный поток ингредиентов, а затем быстро увеличивает скорость для смешивания без разбрызгивания. По окончании приготовления можно запустить цикл самоочистки. Просто налейте в чашу блендера немного воды, добавьте каплю жидкости для мытья посуды, а затем запустите цикл самоочистки. Для вашего удобства чашу и крышку также можно мыть в посудомоечной машине. Интенсивное ежедневное использование Надёжный блендер K400 без труда выдержит ежедневное многократное использование: готовьте полезные смузи для завтрака, супы, соусы, ореховую пасту и однородные пюре, которые можно подавать с ужином. Он оснащён прочным основанием и регулятором, которые изготовлены из литого металла, а также системой смешивания из 3 элементов, разработанной экспертами. Вы определённо ощутите его качество и долговечность. Для здорового образа жизни Любите брать с собой вкусный сок? Или пряный домашний суп, чтобы пообедать на работе? Производитель продумал все способы использования блендера и создал ряд дополнительных насадок, которые можно приобрести отдельно. Почему бы не взять с собой смузи в дорожной бутылке, чтобы полакомиться им после тренировки, или не положить в холодильник небольшую порцию детского питания или мятного соуса? Узнайте, что подходит именно вам.
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Отзывы


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