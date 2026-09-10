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Смеситель для ванны и душа Ideal Standard Ceraflex B1740AA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа Ideal Standard Ceraflex B1740AA

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Смеситель для ванны и душа Ideal Standard Ceraflex B1740AA - фото 1
Смеситель для ванны и душа Ideal Standard Ceraflex B1740AA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
  • Смеситель для ванны и душа Ideal Standard Ceraflex B1740AA - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Ideal Standard Ceraflex B1740AA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457141
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Размеры в упаковке, см
19х19х19
Вес, кг.
2.13

Описание товара Смеситель для ванны и душа Ideal Standard Ceraflex B1740AA

CERAFLEX Настенный смеситель для ванны/душа, с керамическим переключателем, монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки), литой излив, аэратор PERLATOR, новый керамический картридж IS 40 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды), металлическая рукоятка, индикатор холодной/горячей воды, ручное переключение ванна/душ, обратный клапан.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Ideal Standard Ceraflex B1740AA




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Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Описание
CERAFLEX Настенный смеситель для ванны/душа, с керамическим переключателем, монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки), литой излив, аэратор PERLATOR, новый керамический картридж IS 40 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды), металлическая рукоятка, индикатор холодной/горячей воды, ручное переключение ванна/душ, обратный клапан.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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