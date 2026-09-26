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Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA

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Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA - фото 1
Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA - фото 2
Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
  • Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA - фото 1
  • Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA - фото 2
  • Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457110
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Душевые системы
Размеры в упаковке, м
1.01х0.32х0.09
Вес, кг.
4.2

Описание товара Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA

Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью и износостойкостью.



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Отзывы о товаре Душевая система Ideal Standard Ceratherm T25 A7208AA




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Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Душевые системы
Описание
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью и износостойкостью.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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