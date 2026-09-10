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Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW)

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Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 1
Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 2
Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 3
Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 4
Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 1
  • Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 2
  • Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 3
  • Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 4
  • Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
16 545 руб.  19 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457071
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
7.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
16.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х8
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW)

Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, жесткая подводка



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Отзывы о товаре Смеситель Lemark Solo термостатический с гигиеническим душем, настенный (LM7169CW)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
7.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
16.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, жесткая подводка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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