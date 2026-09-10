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Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456182
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Описание товара Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704
Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг. Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации. Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб. Состав комплекта: инсталляция, арматура, патрубки, звукоизолирующая прокладка, гарантийный талон, инструкция. Внимание: инсталляция AM PM Pro I012704 для подвесного унитаза продается без клавиши смыва
Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг. Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации. Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб. Состав комплекта: инсталляция, арматура, патрубки, звукоизолирующая прокладка, гарантийный талон, инструкция. Внимание: инсталляция AM PM Pro I012704 для подвесного унитаза продается без клавиши смыва
Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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