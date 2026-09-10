Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456169
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.2
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка, инструкция, упаковка
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
никель
Ширина, см
21.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, г.
600
Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031
Современная пневматическая клавиша для инсталляции в цвете никель - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Клавиша изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не остается отпечатков пальцев.
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Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.2
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка, инструкция, упаковка
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
никель
Ширина, см
21.2
Страна производитель
Китай
Современная пневматическая клавиша для инсталляции в цвете никель - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Клавиша изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не остается отпечатков пальцев.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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