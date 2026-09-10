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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый

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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456165
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, крепление, упаковка, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Цвет кнопки
белый
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, г.
600

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый

Клавиша для инсталляции I012704 пневматическая. Материал пластик. Цвет белый глянец

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, крепление, упаковка, инструкция
Механизм смыва
Пневматический
Цвет кнопки
белый
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиша для инсталляции I012704 пневматическая. Материал пластик. Цвет белый глянец
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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