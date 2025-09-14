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Люстра Vitaluce V4889-1/8PL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Люстра Vitaluce V4889-1/8PL

9 Отзывы
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Люстра Vitaluce V4889-1/8PL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
320
Материал основания
металл
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
Ширина, см
93
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
12 000 руб.  31 095 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 443487
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Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
19.5
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
320
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
Ширина, см
93
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х19
Вес, кг.
4

Описание товара Люстра Vitaluce V4889-1/8PL

Потолочная люстра будет отлично смотреться в гостиной, спальне, кухне, кабинете в стиле арт-деко. Люстра имеет 8 плафонов из серого стекла с цоколем 8xE27. Питание от сети 220V, общая максимальная мощность 320W позволяет осветить площадь до 16 кв. м.

Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V4889-1/8PL

Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Лилия Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличная люстра, упакована была на совесть, очень хорошо каждый плафон в пупырке, ничего не повредилось в доставке. собирается очень легко, выглядит чудесно, света предостаточно.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Люстра очень красивая,пришла в идеальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная люстра за адекватные деньги, провода на лампочки вполне себе не тонкие (не китайские нитки), собирается легко.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не хватает одной гайки. И как ее теперь накрутить - непонятно. Надеюсь у электрика получится. Производителю лучше проверять перед отправкой комплектность.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичная люстра на 8 плафонов. Можно подключить 4 ( половину), а можно все 8. Свет зависит от ламп. Можно использовать светодиодные на 27 цоколь. Покупкой и доставкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Конструкция немного непродуманная. Есть недочёты по установке, креплению. Нужно продумать крепления, чтобы усилить жёсткость каркаса.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро. Упакована хорошо. Качеством удовлетворен.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Сорвана резьба крепления патрона. Хотелось бы получить новый патрон. А так люстра устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2024
Вика

Достоинства:


Комментарий:
Красивая люстра, видела в другой магазине её за 9500, тут цена вышла за 5500, поэтому красивая люстра почти даром. Пришла полностью разобранная, нужно собирать



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
19.5
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
320
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
Ширина, см
93
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Потолочная люстра будет отлично смотреться в гостиной, спальне, кухне, кабинете в стиле арт-деко. Люстра имеет 8 плафонов из серого стекла с цоколем 8xE27. Питание от сети 220V, общая максимальная мощность 320W позволяет осветить площадь до 16 кв. м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Лилия Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличная люстра, упакована была на совесть, очень хорошо каждый плафон в пупырке, ничего не повредилось в доставке. собирается очень легко, выглядит чудесно, света предостаточно.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Люстра очень красивая,пришла в идеальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная люстра за адекватные деньги, провода на лампочки вполне себе не тонкие (не китайские нитки), собирается легко.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не хватает одной гайки. И как ее теперь накрутить - непонятно. Надеюсь у электрика получится. Производителю лучше проверять перед отправкой комплектность.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичная люстра на 8 плафонов. Можно подключить 4 ( половину), а можно все 8. Свет зависит от ламп. Можно использовать светодиодные на 27 цоколь. Покупкой и доставкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Конструкция немного непродуманная. Есть недочёты по установке, креплению. Нужно продумать крепления, чтобы усилить жёсткость каркаса.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро. Упакована хорошо. Качеством удовлетворен.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Сорвана резьба крепления патрона. Хотелось бы получить новый патрон. А так люстра устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2024
Вика

Достоинства:


Комментарий:
Красивая люстра, видела в другой магазине её за 9500, тут цена вышла за 5500, поэтому красивая люстра почти даром. Пришла полностью разобранная, нужно собирать


Люстра Vitaluce V4889-1/8PL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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