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Термос Biostal NX-750 750 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NX-750 750 мл

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Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 1
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Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 3
Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 4
Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 5
Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 6
Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 1
  • Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 2
  • Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 3
  • Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 4
  • Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 5
  • Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 6
  • Термос Biostal NX-750 750 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 280 руб.  1 852 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NX-750 750 мл
1 280 руб. -31%
1 852 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х8х8
Вес, г.
570

Описание товара Термос Biostal NX-750 750 мл

Серия NX — самые лёгкие термосы ТМ «БИОСТАЛЬ». Новая серия создана компактной, облегчённой, с высокими характеристиками удержания температуры. Все NX комплектуются надёжной пробкой (без кнопки).

Отзывы о товаре Термос Biostal NX-750 750 мл




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28
Страна производитель
Китай
Описание
Серия NX — самые лёгкие термосы ТМ «БИОСТАЛЬ». Новая серия создана компактной, облегчённой, с высокими характеристиками удержания температуры. Все NX комплектуются надёжной пробкой (без кнопки).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NX-750 750 мл - стоимость товара 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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