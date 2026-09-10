Термос Biostal NTS-500G 500 мл
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 730 руб. 2 727 руб.
В наличии
Код товара: 437678
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 730 руб. -37%
2 727 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
472
Описание товара Термос Biostal NTS-500G 500 мл
Пищевой термос с широким горлом NTS-500G ТМ «БИОСТАЛЬ» стильного зелёного цвета относится к серии «ОХОТА». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в комплекте со складной ложкой, которая удобно размещается в пробке.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.5
Особенности
крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16
Страна производитель
Китай
Пищевой термос с широким горлом NTS-500G ТМ «БИОСТАЛЬ» стильного зелёного цвета относится к серии «ОХОТА». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в комплекте со складной ложкой, которая удобно размещается в пробке.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NTS-500G 500 мл - этот товар вы можете купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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