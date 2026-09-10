Top.Mail.Ru
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 1
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 2
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 3
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 4
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 5
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 6
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
  • Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 1
  • Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 2
  • Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 3
  • Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 4
  • Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 5
  • Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 6
  • Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 640 руб.  2 608 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 437300
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.4
Особенности
вакуумный, непроливайка, с ситечком, носик для питья
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
295

Описание товара Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл

Термос-кружка с фильтром из нержавеющей стали, благодаря которому можно быстро и легко заваривать любимые напитки, плюс удобное горлышко не позволит вам обжечься. Защитная силиконовая наклейка обеспечивает устойчивость термос-кружки на любой поверхности, а специально сконструированная крышка гарантирует герметичность закрывания.

Отзывы о товаре Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.4
Особенности
вакуумный, непроливайка, с ситечком, носик для питья
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
8
Страна производитель
Китай
Описание
Термос-кружка с фильтром из нержавеющей стали, благодаря которому можно быстро и легко заваривать любимые напитки, плюс удобное горлышко не позволит вам обжечься. Защитная силиконовая наклейка обеспечивает устойчивость термос-кружки на любой поверхности, а специально сконструированная крышка гарантирует герметичность закрывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...