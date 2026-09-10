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Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой

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Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 1
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 2
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 3
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 4
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 5
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 6
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 7
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 8
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 9
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 1
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 2
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 3
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 4
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 5
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 6
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 7
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 8
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 9
  • Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 433503
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
куб
Габаритные размеры, см
40x40x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х18х16
Вес, кг.
2.5

Описание товара Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой

Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой, предназначен для съемки небольших объектов, имеет размеры 40x40x40 см. Три светодиодные панели и рассеиватель помогут окружить ваш объект светом, заполнив тени за счет серебристого внутреннего покрытия. Панели излучают свет с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Рейтинг CRI/TLCI 96/98 гарантирует высокую точность цветопередачи. Фотобокс имеет два проема съемки (передний и верхний).

Отзывы о товаре Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
куб
Габаритные размеры, см
40x40x40
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой, предназначен для съемки небольших объектов, имеет размеры 40x40x40 см. Три светодиодные панели и рассеиватель помогут окружить ваш объект светом, заполнив тени за счет серебристого внутреннего покрытия. Панели излучают свет с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Рейтинг CRI/TLCI 96/98 гарантирует высокую точность цветопередачи. Фотобокс имеет два проема съемки (передний и верхний).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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