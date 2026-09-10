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Софтбокс Godox AD-S85S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox AD-S85S

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Софтбокс Godox AD-S85S - фото 1
Софтбокс Godox AD-S85S - фото 2
Софтбокс Godox AD-S85S - фото 3
Софтбокс Godox AD-S85S - фото 4
Софтбокс Godox AD-S85S - фото 5
Софтбокс Godox AD-S85S - фото 6
Софтбокс Godox AD-S85S - фото 7
Софтбокс Godox AD-S85S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Байонет
Godox
  • Софтбокс Godox AD-S85S - фото 1
  • Софтбокс Godox AD-S85S - фото 2
  • Софтбокс Godox AD-S85S - фото 3
  • Софтбокс Godox AD-S85S - фото 4
  • Софтбокс Godox AD-S85S - фото 5
  • Софтбокс Godox AD-S85S - фото 6
  • Софтбокс Godox AD-S85S - фото 7
  • Софтбокс Godox AD-S85S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391254
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
Круглая
Байонет
Godox
Габаритные размеры, см
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х14х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Софтбокс Godox AD-S85S

Софтбокс Godox AD-S85S быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox, имеет глубокую параболическую форму, в сравнении с другими софтбоксами позволяет сформировать еще более мягкий и яркий светотеневой рисунок. Используется в рекламных съемках, видео и кинопроизводстве, портретной съемке, свадебной съемке и т.д.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox AD-S85S




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
Круглая
Байонет
Godox
Габаритные размеры, см
85
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox AD-S85S быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox, имеет глубокую параболическую форму, в сравнении с другими софтбоксами позволяет сформировать еще более мягкий и яркий светотеневой рисунок. Используется в рекламных съемках, видео и кинопроизводстве, портретной съемке, свадебной съемке и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox AD-S85S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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