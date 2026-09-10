Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка-фиксатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 433502
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка-фиксатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х7
Вес, г.
200
Описание товара Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки
Для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе. Короткая фиксирующая ручка GreenBean 70M8 предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе, когда пространство снизу ограничено. Для головок с крепежным винтом М8. Отверстие в ручке сквозное.
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Для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе. Короткая фиксирующая ручка GreenBean 70M8 предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе, когда пространство снизу ограничено. Для головок с крепежным винтом М8. Отверстие в ручке сквозное.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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