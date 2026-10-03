Датчик для Parkmaster A-Black
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Характеристики
Тип товара
Датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 428306
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
850 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Датчик
Дополнительно
диаметр 18 мм
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х6
Вес, г.
300
Описание товара Датчик для Parkmaster A-Black
Датчик парковки ParkMaster тип A (Black) — оригинальный ультразвуковой сенсор черного цвета, предназначенный для замены поврежденных элементов в парковочных радарах ParkMaster. Модель разработана с учетом жестких климатических условий и обеспечивает высокую точность обнаружения препятствий.
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Бренд
Тип товара
Датчик
Дополнительно
диаметр 18 мм
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Китай
Датчик парковки ParkMaster тип A (Black) — оригинальный ультразвуковой сенсор черного цвета, предназначенный для замены поврежденных элементов в парковочных радарах ParkMaster. Модель разработана с учетом жестких климатических условий и обеспечивает высокую точность обнаружения препятствий.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Датчик для Parkmaster A-Black - стоимость товара 850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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