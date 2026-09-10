Сабвуфер URAL УРАГАН АС-У12А комбо Активный
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Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428293
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х43х35
Вес, кг.
4
Описание товара Сабвуфер URAL УРАГАН АС-У12А комбо Активный
Корпус фазоинверторного типа. Максимальная глубина баса за счет большого хода подвижной системы. Возможность подключения к любым автомагнитолам, включая модели без RCA-выходов и штатные головные устройства, без их доработки или замены (возможность подключения по входу высокого уровня). Провода для подключения и выносной регулятор баса в комплекте
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Корпус фазоинверторного типа. Максимальная глубина баса за счет большого хода подвижной системы. Возможность подключения к любым автомагнитолам, включая модели без RCA-выходов и штатные головные устройства, без их доработки или замены (возможность подключения по входу высокого уровня). Провода для подключения и выносной регулятор баса в комплекте
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