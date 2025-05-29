Адаптер Omron HHP-CM01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428271
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Питание от сети
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
111
Описание товара Адаптер Omron HHP-CM01
Адаптер Omron HHP-CM01, представляет собой компактное и легкое зарядное устройство, предназначенное для обеспечения бесперебойной работы всех моделей автоматических тонометров Omron с фиксацией манжеты на плечо
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Адаптер Omron HHP-CM01, представляет собой компактное и легкое зарядное устройство, предназначенное для обеспечения бесперебойной работы всех моделей автоматических тонометров Omron с фиксацией манжеты на плечо
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный адаптер. Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Сразу видно, что это оригинальный адаптер Omron. Все подошло и отлично работает с тонометром Omron M6 Comfort.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая отправка и доставка. Родной блок питания Omron. На тонометр Omron M2 Basic отлично подошёл, все работает. Сделан добротно, качественно. Из минусов : Завышена цена и отсутствие его в комплекте к устройствам Omron.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Работает как надо с Omron M3 Comfort.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Отлично подошел к одноименному тонометру. Очень удобно пользоваться тонометром.
Достоинства:
Комментарий:
пришел товар вовремя работает хорошо спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Для М3 Expert подошёл. Оригинал. Замечательно. Родной БП сдох довольно быстро, посмотрим, сколько протянет этот.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный переходник, забыл покупать батарейки
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, цена только кусачая))
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично,к тонометру подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Подошел к m2 basic, похож за оригинал, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер подошёл для моего тонометра! Довольна, как слон. Спасибо всем!
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло,спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
подошёл, всё работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло,работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший продавец!Отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
маленький удобный, купил для omron m2. все работает
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный новый блок питания. Работает отлично. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в упаковке.Работает,сколько прослужит будет видно потом. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, пришел быстро, компактный!
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл, похож на оригинал .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер! Оригинальный. Полностью аналогичен тому что шел в комплекте с тонометром омрон м2 бейсик. Через пару дней после получения нашли старый, есть с чем сравнить)
Достоинства:
Комментарий:
похож на оригинал, отлично подошел к Omron M3 Comfort, работает.
Достоинства:
Комментарий:
супер экономия на батарейках, все работает
Достоинства:
Комментарий:
работает стабильно, как оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Подошел к тонометру
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, товар рабочий.Совместимость Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный все хорошо, подходит
Адаптер Omron HHP-CM01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер Omron HHP-CM01
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный адаптер. Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Сразу видно, что это оригинальный адаптер Omron. Все подошло и отлично работает с тонометром Omron M6 Comfort.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая отправка и доставка. Родной блок питания Omron. На тонометр Omron M2 Basic отлично подошёл, все работает. Сделан добротно, качественно. Из минусов : Завышена цена и отсутствие его в комплекте к устройствам Omron.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Работает как надо с Omron M3 Comfort.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Отлично подошел к одноименному тонометру. Очень удобно пользоваться тонометром.
Достоинства:
Комментарий:
пришел товар вовремя работает хорошо спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Для М3 Expert подошёл. Оригинал. Замечательно. Родной БП сдох довольно быстро, посмотрим, сколько протянет этот.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный переходник, забыл покупать батарейки
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, цена только кусачая))
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично,к тонометру подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Подошел к m2 basic, похож за оригинал, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Адаптер подошёл для моего тонометра! Довольна, как слон. Спасибо всем!
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло,спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
подошёл, всё работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло,работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший продавец!Отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
маленький удобный, купил для omron m2. все работает
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный новый блок питания. Работает отлично. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в упаковке.Работает,сколько прослужит будет видно потом. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, пришел быстро, компактный!
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл, похож на оригинал .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный адаптер! Оригинальный. Полностью аналогичен тому что шел в комплекте с тонометром омрон м2 бейсик. Через пару дней после получения нашли старый, есть с чем сравнить)
Достоинства:
Комментарий:
похож на оригинал, отлично подошел к Omron M3 Comfort, работает.
Достоинства:
Комментарий:
супер экономия на батарейках, все работает
Достоинства:
Комментарий:
работает стабильно, как оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Подошел к тонометру
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, товар рабочий.Совместимость Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный все хорошо, подходит