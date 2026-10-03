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Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной

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Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - фото 1
Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - фото 2
Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - фото 3
Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Источник питания
аккумулятор
  • Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - фото 1
  • Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - фото 2
  • Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - фото 3
  • Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 427272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной
740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Пульт
Комплектация
пульт, сетевой адаптер – 1 шт., краткое руководство, гарантийный талон
Источник питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х11
Вес, г.
800

Описание товара Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной

Видеообзор на Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной

Видеообзор Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной
 

Отзывы о товаре Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Пульт
Комплектация
пульт, сетевой адаптер – 1 шт., краткое руководство, гарантийный талон
Источник питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной

Видеообзор Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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