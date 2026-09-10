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Характеристики
Тип товара
Массажер ручной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427096
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Описание товара Щетка для лица Beurer FC49 розовый
Щетка массажная Beurer FC 49 поможет ухаживать за лицом каждой представительнице прекрасного пола. Модель обладает специальной поверхностью, которая будет мягко и бережно очищать дерму. Всего есть 15 уровней вибрации. Можно выбрать подходящий вариант, исходя из индивидуальных предпочтений. Безопасный силикон не вызывает аллергии, не вредит поверхности кожи. Присутствует индикатор заряда батареи. Благодаря своим небольшим габаритам можно непринужденно переносить устройство, брать его с собой в поездки и путешествия, положив даже в небольшую сумочку. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Щетка массажная Beurer FC 49 поможет ухаживать за лицом каждой представительнице прекрасного пола. Модель обладает специальной поверхностью, которая будет мягко и бережно очищать дерму. Всего есть 15 уровней вибрации. Можно выбрать подходящий вариант, исходя из индивидуальных предпочтений. Безопасный силикон не вызывает аллергии, не вредит поверхности кожи. Присутствует индикатор заряда батареи. Благодаря своим небольшим габаритам можно непринужденно переносить устройство, брать его с собой в поездки и путешествия, положив даже в небольшую сумочку. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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