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Щетка для лица Beurer FC49 розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для лица Beurer FC49 розовый

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Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 1
Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 2
Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 3
Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 4
Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер ручной
  • Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 1
  • Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 2
  • Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 3
  • Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 4
  • Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427096
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Массажер ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х14
Вес, г.
194

Описание товара Щетка для лица Beurer FC49 розовый

Щетка массажная Beurer FC 49 поможет ухаживать за лицом каждой представительнице прекрасного пола. Модель обладает специальной поверхностью, которая будет мягко и бережно очищать дерму. Всего есть 15 уровней вибрации. Можно выбрать подходящий вариант, исходя из индивидуальных предпочтений. Безопасный силикон не вызывает аллергии, не вредит поверхности кожи. Присутствует индикатор заряда батареи. Благодаря своим небольшим габаритам можно непринужденно переносить устройство, брать его с собой в поездки и путешествия, положив даже в небольшую сумочку. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Отзывы о товаре Щетка для лица Beurer FC49 розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Массажер ручной
Страна производитель
Китай
Описание
Щетка массажная Beurer FC 49 поможет ухаживать за лицом каждой представительнице прекрасного пола. Модель обладает специальной поверхностью, которая будет мягко и бережно очищать дерму. Всего есть 15 уровней вибрации. Можно выбрать подходящий вариант, исходя из индивидуальных предпочтений. Безопасный силикон не вызывает аллергии, не вредит поверхности кожи. Присутствует индикатор заряда батареи. Благодаря своим небольшим габаритам можно непринужденно переносить устройство, брать его с собой в поездки и путешествия, положив даже в небольшую сумочку. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для лица Beurer FC49 розовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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