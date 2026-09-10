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Экшн-камера Digma DiCam 520 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экшн-камера Digma DiCam 520 серый

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Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 1
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 2
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 3
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 4
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 5
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 6
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 7
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 8
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 9
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 10
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 11
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 12
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 13
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 14
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 15
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 16
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 17
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 18
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 19
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 20
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 21
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 22
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 23
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 24
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 25
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 26
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 27
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 28
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 29
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 30
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 31
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 32
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 33
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 34
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 35
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 36
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 37
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 38
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 39
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 40
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 41
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 42
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 43
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 44
Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
170
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 1
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 2
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 3
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 4
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 5
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 6
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 7
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 8
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 9
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 10
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 11
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 12
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 13
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 14
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 15
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 16
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 17
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 18
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 19
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 20
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 21
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 22
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 23
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 24
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 25
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 26
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 27
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 28
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 29
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 30
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 31
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 32
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 33
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 34
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 35
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 36
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 37
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 38
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 39
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 40
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 41
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 42
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 43
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 44
  • Экшн-камера Digma DiCam 520 серый - фото 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425639
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
серый
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Модель матрицы
Sony IMX386
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
170
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG
Водонепроницаемость
да
Модульная камера
Нет
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Разъемы
USB Type C
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
900
Комплектация
экшн-камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление для плоской поверхности, крепление на шлем, адаптер и неподвижное основание, адаптер-кронштейн 1, адаптер-кронштейн 2, рамка, повязка-бандаж, батарея, USB-кабель, руководство
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х10
Вес, г.
365

Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 520 серый

Экшн-камера Digma DiCam 520 — простое и функциональное решение для съемки экстремальных событий где бы то ни было. Благодаря матрице Sony IMX386 в основе запись видео может осуществляться с разрешением 3840x2160 пикселей при частоте обновления до 60 кадр./с, что отличает картинку с данной модели высоким качеством и детализацией. Помимо этого камера отличается возможностью записи замедленного видео с частотой до 240 кадр./с. Объектив с углом обзора до 170° позволяет легко уместить в кадр все самое важное и интересное. Встроенный режим Time Lapse, а также серийной и одиночной фотосъемки с разрешением 4608x3456 пикселей позволит создавать качественные изображения в одно нажатие. Экшн-камера Digma DiCam 520 также отличается прочным корпусом из качественного пластика. На фронтальной и тыльной стороне расположены экраны для контроля процесса съемки, настроек и просмотра отснятого материала. Управление может осуществляться при помощи мобильного приложения. Подключение может осуществляться при помощи Wi-Fi. Также на корпусе есть выходы MicroUSB и USB. Сохранение отснятых материалов может осуществляться на карты памяти емкостью до 128 ГБ. Для питания используется встроенный аккумулятор на 900 мА*ч. Комплект поставки включает в себя подводный бокс, набор креплений и USB-кабель.

Отзывы о товаре Экшн-камера Digma DiCam 520 серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
серый
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Модель матрицы
Sony IMX386
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
170
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG
Водонепроницаемость
да
Модульная камера
Нет
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Разъемы
USB Type C
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
900
Комплектация
экшн-камера, водонепроницаемый бокс, основное крепление, крепление на руль велосипеда, крепление для плоской поверхности, крепление на шлем, адаптер и неподвижное основание, адаптер-кронштейн 1, адаптер-кронштейн 2, рамка, повязка-бандаж, батарея, USB-кабель, руководство
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 520 — простое и функциональное решение для съемки экстремальных событий где бы то ни было. Благодаря матрице Sony IMX386 в основе запись видео может осуществляться с разрешением 3840x2160 пикселей при частоте обновления до 60 кадр./с, что отличает картинку с данной модели высоким качеством и детализацией. Помимо этого камера отличается возможностью записи замедленного видео с частотой до 240 кадр./с. Объектив с углом обзора до 170° позволяет легко уместить в кадр все самое важное и интересное. Встроенный режим Time Lapse, а также серийной и одиночной фотосъемки с разрешением 4608x3456 пикселей позволит создавать качественные изображения в одно нажатие. Экшн-камера Digma DiCam 520 также отличается прочным корпусом из качественного пластика. На фронтальной и тыльной стороне расположены экраны для контроля процесса съемки, настроек и просмотра отснятого материала. Управление может осуществляться при помощи мобильного приложения. Подключение может осуществляться при помощи Wi-Fi. Также на корпусе есть выходы MicroUSB и USB. Сохранение отснятых материалов может осуществляться на карты памяти емкостью до 128 ГБ. Для питания используется встроенный аккумулятор на 900 мА*ч. Комплект поставки включает в себя подводный бокс, набор креплений и USB-кабель.
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Отзывы


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