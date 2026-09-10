Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см
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Характеристики
Описание товара Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см
Пупс Весна 14 - очень похож на настоящего ребёнка, с милым личиком, детскими припухлостями, его так и хочется взять на ручки и позаботиться о нём. В комплект одежды входят: трикотажная однотонная туника с короткими рукавами, обтачкой горловины из цветного трикотажа, с оборкой по низу из мягкой сетки и застёжкой сзади на контактную ленту. Спереди на тунике вышивка «Бабочки». Трикотажные разноцветные бриджи длиной чуть ниже колена и шапочка с отворотом по низу и бантиком спереди сбоку на отвороте. Трикотажные носочки. Спокойное, приятное выражение лица способствует эмоциональному развитию ребёнка. Игровые возможности куклы: эту куклу легко и удобно брать в руки, можно сажать, укладывать спать, переодевать, катать в коляске. Кукла замечательно подходит для сюжетно-ролевых игр, в результате которых развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Игра с Пупсом помогает развитию у ребёнка эмпатии, умения сопереживать и заботиться об окружающих. Рост куклы 42 см. Глаза вставные, закрывающие. Рельефный паричок. Тело пропорционально и гармонично, полностью выполнено из современного, эластичного и приятного на ощупь винила. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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