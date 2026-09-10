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Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см

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Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см - фото 1
Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см - фото 2
Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см - фото 3
Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Световые эффекты
пластик
  • Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см - фото 1
  • Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см - фото 2
  • Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см - фото 3
  • Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
2 010 руб.  2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424048
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х16
Вес, г.
800

Описание товара Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см

Пупс Весна 14 - очень похож на настоящего ребёнка, с милым личиком, детскими припухлостями, его так и хочется взять на ручки и позаботиться о нём. В комплект одежды входят: трикотажная однотонная туника с короткими рукавами, обтачкой горловины из цветного трикотажа, с оборкой по низу из мягкой сетки и застёжкой сзади на контактную ленту. Спереди на тунике вышивка «Бабочки». Трикотажные разноцветные бриджи длиной чуть ниже колена и шапочка с отворотом по низу и бантиком спереди сбоку на отвороте. Трикотажные носочки. Спокойное, приятное выражение лица способствует эмоциональному развитию ребёнка. Игровые возможности куклы: эту куклу легко и удобно брать в руки, можно сажать, укладывать спать, переодевать, катать в коляске. Кукла замечательно подходит для сюжетно-ролевых игр, в результате которых развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Игра с Пупсом помогает развитию у ребёнка эмпатии, умения сопереживать и заботиться об окружающих. Рост куклы 42 см. Глаза вставные, закрывающие. Рельефный паричок. Тело пропорционально и гармонично, полностью выполнено из современного, эластичного и приятного на ощупь винила. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Пупс Весна 14 (кукла пластмассовая),42 см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Пупс Весна 14 - очень похож на настоящего ребёнка, с милым личиком, детскими припухлостями, его так и хочется взять на ручки и позаботиться о нём. В комплект одежды входят: трикотажная однотонная туника с короткими рукавами, обтачкой горловины из цветного трикотажа, с оборкой по низу из мягкой сетки и застёжкой сзади на контактную ленту. Спереди на тунике вышивка «Бабочки». Трикотажные разноцветные бриджи длиной чуть ниже колена и шапочка с отворотом по низу и бантиком спереди сбоку на отвороте. Трикотажные носочки. Спокойное, приятное выражение лица способствует эмоциональному развитию ребёнка. Игровые возможности куклы: эту куклу легко и удобно брать в руки, можно сажать, укладывать спать, переодевать, катать в коляске. Кукла замечательно подходит для сюжетно-ролевых игр, в результате которых развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Игра с Пупсом помогает развитию у ребёнка эмпатии, умения сопереживать и заботиться об окружающих. Рост куклы 42 см. Глаза вставные, закрывающие. Рельефный паричок. Тело пропорционально и гармонично, полностью выполнено из современного, эластичного и приятного на ощупь винила. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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