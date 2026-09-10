Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая
Малышка Мороженка – образ милого малыша с нежными чертами лица и детскими припухлостями. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. Малышка - настоящая сладкоежка. Она обожает мороженое, конфеты, шоколад и прочие сладости. В комплект одежды входит: двухцветное платье с длинными рукавами и термоаппликацией «Мороженка», трусики, шапочка с бантом. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции тела куклу легко и удобно брать в руки, сажать, укладывать спать, переодевать и даже купать. Кукла разнообразит сюжетно-ролевые игры ребёнка, послужит развитию мелкой моторики. Высота 30 см. Тело куклы полностью выполнено из эластичного, приятного на ощупь винила. Глазки малышки вставные, не закрывающиеся, имеет рельефный кукольный паричок, без звукового модуля. Куклу можно купать в ванне, не боясь попадания воды внутрь игрушки. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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