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Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая

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Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 1
Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 2
Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 3
Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 4
Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Световые эффекты
пластик
  • Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 1
  • Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 2
  • Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 3
  • Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 4
  • Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 210 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424041
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х10
Вес, г.
733

Описание товара Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая

Малышка Мороженка – образ милого малыша с нежными чертами лица и детскими припухлостями. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. Малышка - настоящая сладкоежка. Она обожает мороженое, конфеты, шоколад и прочие сладости. В комплект одежды входит: двухцветное платье с длинными рукавами и термоаппликацией «Мороженка», трусики, шапочка с бантом. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции тела куклу легко и удобно брать в руки, сажать, укладывать спать, переодевать и даже купать. Кукла разнообразит сюжетно-ролевые игры ребёнка, послужит развитию мелкой моторики. Высота 30 см. Тело куклы полностью выполнено из эластичного, приятного на ощупь винила. Глазки малышки вставные, не закрывающиеся, имеет рельефный кукольный паричок, без звукового модуля. Куклу можно купать в ванне, не боясь попадания воды внутрь игрушки. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Малышка Мороженка Весна кукла пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Малышка Мороженка – образ милого малыша с нежными чертами лица и детскими припухлостями. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. Малышка - настоящая сладкоежка. Она обожает мороженое, конфеты, шоколад и прочие сладости. В комплект одежды входит: двухцветное платье с длинными рукавами и термоаппликацией «Мороженка», трусики, шапочка с бантом. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции тела куклу легко и удобно брать в руки, сажать, укладывать спать, переодевать и даже купать. Кукла разнообразит сюжетно-ролевые игры ребёнка, послужит развитию мелкой моторики. Высота 30 см. Тело куклы полностью выполнено из эластичного, приятного на ощупь винила. Глазки малышки вставные, не закрывающиеся, имеет рельефный кукольный паричок, без звукового модуля. Куклу можно купать в ванне, не боясь попадания воды внутрь игрушки. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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Доставка
Отзывы


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