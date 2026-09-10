Милана Весна 18 кукла пластмассовая озвученная 70 см
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Характеристики
Описание товара Милана Весна 18 кукла пластмассовая озвученная 70 см
Милана Весна 18 может стать настоящей подружкой для ребёнка. У куклы длинные густые прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные. Их можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы, что даёт возможность ребёнку развивать эстетический вкус. В комплект одежды входит: вязаные джемпер, шапка и колготки, куртка с манжетами и воротником из меха и гетры из искусственного меха. Комплект дополнен туфлями. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, аксессуара-сумки из лаке, позволяет разнообразить возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Высота куклы 70 см. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально и гармонично: ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.
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