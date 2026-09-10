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Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой

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Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 1
Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 2
Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 3
Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 4
Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло игровое
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 1
  • Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 2
  • Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 3
  • Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 4
  • Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420138
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло игровое
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
белый/голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
14.5

Описание товара Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой

Игровое кресло ZOMBIE RUNNER прекрасно смотрится и обеспечивает мягкость и комфорт даже во время длительных игровых сессий. Эргономичная конструкция игрового кресла поможет вам расслабиться. Тип механизма качания: с фиксацией в вертикальном положении .

Отзывы о товаре Кресло игровое Бюрократ ZOMBIE RUNNER белый/голубой




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло игровое
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
белый/голубой
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Страна производитель
Китай
Описание
Игровое кресло ZOMBIE RUNNER прекрасно смотрится и обеспечивает мягкость и комфорт даже во время длительных игровых сессий. Эргономичная конструкция игрового кресла поможет вам расслабиться. Тип механизма качания: с фиксацией в вертикальном положении .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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