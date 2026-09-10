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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417984
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Описание товара Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011
Напольные электронные весы. Помогут контролировать вес и следить за здоровьем. Ультратонкий корпус с платформой из прочного закалённого стекла! Данная модель оснащена функцией автоматического включения (весы включатся, как только вы встанете на них), а также функцией автоматического выключения через непродолжительное время после завершения работы с ними. Эта функция позволяет Вам не только не делать лишние наклоны при работе с весами, но и сокращает расход энергии батарейки. Ещё одно преимущество данной модели – большой жидкокристаллический дисплей, который позволяет легко увидеть показания весов. Электронные весы имеют минимально возможную погрешность.
Напольные электронные весы. Помогут контролировать вес и следить за здоровьем. Ультратонкий корпус с платформой из прочного закалённого стекла! Данная модель оснащена функцией автоматического включения (весы включатся, как только вы встанете на них), а также функцией автоматического выключения через непродолжительное время после завершения работы с ними. Эта функция позволяет Вам не только не делать лишние наклоны при работе с весами, но и сокращает расход энергии батарейки. Ещё одно преимущество данной модели – большой жидкокристаллический дисплей, который позволяет легко увидеть показания весов. Электронные весы имеют минимально возможную погрешность.
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