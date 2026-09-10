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Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011

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Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011 - фото 1
Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011 - фото 1
  • Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417984
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Весы напольные
Размеры в упаковке, см
29х29х4
Вес, кг.
1.44

Описание товара Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011

Напольные электронные весы. Помогут контролировать вес и следить за здоровьем. Ультратонкий корпус с платформой из прочного закалённого стекла! Данная модель оснащена функцией автоматического включения (весы включатся, как только вы встанете на них), а также функцией автоматического выключения через непродолжительное время после завершения работы с ними. Эта функция позволяет Вам не только не делать лишние наклоны при работе с весами, но и сокращает расход энергии батарейки. Ещё одно преимущество данной модели – большой жидкокристаллический дисплей, который позволяет легко увидеть показания весов. Электронные весы имеют минимально возможную погрешность.

Отзывы о товаре Весы напольные электронные Blackton Bt BS1011




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Весы напольные
Описание
Напольные электронные весы. Помогут контролировать вес и следить за здоровьем. Ультратонкий корпус с платформой из прочного закалённого стекла! Данная модель оснащена функцией автоматического включения (весы включатся, как только вы встанете на них), а также функцией автоматического выключения через непродолжительное время после завершения работы с ними. Эта функция позволяет Вам не только не делать лишние наклоны при работе с весами, но и сокращает расход энергии батарейки. Ещё одно преимущество данной модели – большой жидкокристаллический дисплей, который позволяет легко увидеть показания весов. Электронные весы имеют минимально возможную погрешность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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