3D пазл"Ферма,море"в коробке 50183
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазл
Комплектация
игровое поле, игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х4
Вес, г.
475
Описание товара 3D пазл"Ферма,море"в коробке 50183
Игровой набор представляет собой подставку с фигурками на темы море и ферма. Он поможет освоить ребенку понятия дальше и ближе связанные с расстоянием и пространством.
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Бренд
Тип товара
Пазл
Комплектация
игровое поле, игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Игровой набор представляет собой подставку с фигурками на темы море и ферма. Он поможет освоить ребенку понятия дальше и ближе связанные с расстоянием и пространством.
3D пазл"Ферма,море"в коробке 50183 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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