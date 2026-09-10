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3D пазл"Ферма,море"в коробке 50183 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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3D пазл"Ферма,море"в коробке 50183

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3D пазл&quot;Ферма,море&quot;в коробке 50183
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417668
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазл
Комплектация
игровое поле, игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х4
Вес, г.
475

Описание товара 3D пазл"Ферма,море"в коробке 50183

Игровой набор представляет собой подставку с фигурками на темы море и ферма. Он поможет освоить ребенку понятия дальше и ближе связанные с расстоянием и пространством.

Отзывы о товаре 3D пазл"Ферма,море"в коробке 50183




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазл
Комплектация
игровое поле, игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор представляет собой подставку с фигурками на темы море и ферма. Он поможет освоить ребенку понятия дальше и ближе связанные с расстоянием и пространством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3D пазл"Ферма,море"в коробке 50183 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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