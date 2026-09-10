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Плитка индукционная Hyundai HYC-0104 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0104 черный

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Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 1
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 2
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 3
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 4
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 5
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 6
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 7
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 8
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 9
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 10
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 11
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 12
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 13
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 14
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 15
Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 1
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 2
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 3
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 4
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 5
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 6
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 7
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 8
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 9
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 10
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 11
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 12
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 13
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 14
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 15
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0104 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414924
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Функции и особенности
дисплей, таймер
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х7
Вес, кг.
2.56

Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0104 черный

Hyundai HYC-0104 - компактная одноконфорочная электроплитка с нагревательным элементом индукционного типа. При мощности 2000 Вт блюда будут готовиться быстро и не заставят вас долго ждать. Для удобства в управлении плита Hyundai HYC-0104 оборудована панелью с сенсорными кнопками и дисплеем. Стеклокерамическая варочная панель легко очищается от загрязнений по завершению приготовления.

Отзывы о товаре Плитка индукционная Hyundai HYC-0104 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Функции и особенности
дисплей, таймер
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYC-0104 - компактная одноконфорочная электроплитка с нагревательным элементом индукционного типа. При мощности 2000 Вт блюда будут готовиться быстро и не заставят вас долго ждать. Для удобства в управлении плита Hyundai HYC-0104 оборудована панелью с сенсорными кнопками и дисплеем. Стеклокерамическая варочная панель легко очищается от загрязнений по завершению приготовления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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