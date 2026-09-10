Весы напольные электронные Starwind SSP2359 макс.180кг рисунок
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412568
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х3
Вес, кг.
1.9
Описание товара Весы напольные электронные Starwind SSP2359 макс.180кг рисунок
Весы напольные электронные STARWIND SSP2359 отлично подойдут для использования, как в жилом помещении, так и в спортивном зале. Весы оснащены жидкокристаллическим энергосберегающим дисплеем. Достоинством этой модели являются крупные цифры на табло. Которые будут отчетливо видны с высоты любого роста.
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Весы напольные электронные STARWIND SSP2359 отлично подойдут для использования, как в жилом помещении, так и в спортивном зале. Весы оснащены жидкокристаллическим энергосберегающим дисплеем. Достоинством этой модели являются крупные цифры на табло. Которые будут отчетливо видны с высоты любого роста.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Весы напольные электронные Starwind SSP2359 макс.180кг рисунок - стоимость товара 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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