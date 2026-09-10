Весы напольные Kitfort КТ-807
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411727
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х5
Вес, кг.
2.1
Описание товара Весы напольные Kitfort КТ-807
Модель КТ-807 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за весом. Внутри весов встроены датчики, встав на которые проводится диагностика тела. Далее весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, где будут отражены показатели вашего тела. Вся информация будет храниться у вас в телефоне.
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Модель КТ-807 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за весом. Внутри весов встроены датчики, встав на которые проводится диагностика тела. Далее весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, где будут отражены показатели вашего тела. Вся информация будет храниться у вас в телефоне.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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