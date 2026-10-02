Уцененный товар Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный, 410163
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Причина уценки
истек срок годности.
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 4000, Epson Stylus Pro 4400, Epson Stylus Pro 7600, Epson Stylus Pro 9600
Ресурс (страниц)
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 300 руб. 3 830 руб.
В наличии
Код товара: 410163
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 300 руб. -40%
3 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Причина уценки
истек срок годности.
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 4000, Epson Stylus Pro 4400, Epson Stylus Pro 7600, Epson Stylus Pro 9600
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Цвет тонера/чернил фото черный
Ресурс 3800 страниц
Количество в упаковке, шт 1
Объем, мл 110
Емкость Стандартная
Назначение для струйного принтера
Комплектация: картридж, коробка.
Причина уценки: истек срок годности.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Причина уценки
истек срок годности.
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 4000, Epson Stylus Pro 4400, Epson Stylus Pro 7600, Epson Stylus Pro 9600
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Цвет тонера/чернил фото черный
Ресурс 3800 страниц
Количество в упаковке, шт 1
Объем, мл 110
Емкость Стандартная
Назначение для струйного принтера
Комплектация: картридж, коробка.
Причина уценки: истек срок годности.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Уцененный товар Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный - купить по цене 2300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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