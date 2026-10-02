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Уцененный товар Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 410163
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Уцененный товар Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный, 410163

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Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный - фото 1
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Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный - фото 2
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Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Причина уценки
истек срок годности.
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 4000, Epson Stylus Pro 4400, Epson Stylus Pro 7600, Epson Stylus Pro 9600
Ресурс (страниц)
3000
  • Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный - фото 1
  • Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный - фото 2
  • Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 300 руб.  3 830 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный
2 300 руб. -40%
3 830 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Причина уценки
истек срок годности.
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 4000, Epson Stylus Pro 4400, Epson Stylus Pro 7600, Epson Stylus Pro 9600
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный

Картридж Epson T5431 (C13T543100)
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Цвет тонера/чернил фото черный
Ресурс 3800 страниц
Количество в упаковке, шт 1
Объем, мл 110
Емкость Стандартная
Назначение для струйного принтера
Комплектация: картридж, коробка.
Причина уценки: истек срок годности.

Отзывы о товаре Уцененный товар Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Причина уценки
истек срок годности.
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson Stylus Pro 4000, Epson Stylus Pro 4400, Epson Stylus Pro 7600, Epson Stylus Pro 9600
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Epson T5431 (C13T543100)
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Цвет тонера/чернил фото черный
Ресурс 3800 страниц
Количество в упаковке, шт 1
Объем, мл 110
Емкость Стандартная
Назначение для струйного принтера
Комплектация: картридж, коробка.
Причина уценки: истек срок годности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Картридж Epson T5431 (C13T543100) уцененный - купить по цене 2300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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