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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2

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Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 1
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 2
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 3
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 4
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 5
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 6
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 7
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 8
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 9
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 10
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 11
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 1
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 2
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 3
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 4
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 5
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 6
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 7
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 8
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 9
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 10
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 11
  • Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404334
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
3–200
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
120x200 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х10
Вес, кг.
1.44

Описание товара Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2

Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 – незаменимый увеличительный прибор для работы в ремонтной мастерской или сервисном центре. Он будет удобен при диагностировании поломок в механизмах и электроплатах, оценке ювелирных изделий, изучении сварных швов и припоя. Микроскоп также позволяет делать фотографии и записывать видео, а управлять прибором можно при помощи беспроводного пульта. Диагональ встроенного ЖК-экрана составляет 7 дюймов – это около 18 см. Такой размер обеспечивает хороший обзор и позволяет рассматривать протяженные области с максимальным комфортом. Экран можно наклонять, что также удобно при длительных наблюдениях. Картинка выводится в цвете и с хорошей детализацией. Для исследований можно использовать оптическое или цифровое увеличение. Общий диапазон кратности составляет от 3 до 200 крат. Также микроскоп можно использовать для создания фото- и видеоархивов, причем качество снимков будет очень высоким. Для фотографий можно выбрать разрешение до 12 Мпикс, для видео – Full HD. Запись ведется на карту памяти (не входит в комплект поставки). Подсветка состоит из нескольких элементов. Часть светодиодов находится внутри объектива. Также есть два отдельных светодиода, которые закреплены на гибких держателях. Такое расположение источников освещения позволяет наиболее точно направить свет. Яркость подсветки можно регулировать. Для удобства кнопки регулировки яркости вынесены на небольшой переключатель, расположенный на кабеле питания. Здесь же находится и кнопка включения/выключения прибора. Кнопки управления микроскопом размещены на передней панели под ЖК-экраном, но также они продублированы на беспроводной пульт. Он позволяет регулировать увеличение, настраивать яркость подсветки, работать с фото и видео и многое другое. Основные особенности: Доступно оптическое и цифровое увеличение. Изображение выводится на встроенный ЖК-экран в цвете. Большая диагональ (7 дюймов), возможность наклона экрана. Можно фотографировать и записывать видео в высоком разрешении. Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях и внутри объектива. Пульт дистанционного управления дает доступ к множеству функций. Комплектация: ЖК-экран, штатив, основание с зажимами, осветители на гибких держателях, инфракрасный пульт дистанционного управления, ультрафиолетовый фильтр, кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки, сетевой адаптер, инструменты и крепеж, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
3–200
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
120x200 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2 – незаменимый увеличительный прибор для работы в ремонтной мастерской или сервисном центре. Он будет удобен при диагностировании поломок в механизмах и электроплатах, оценке ювелирных изделий, изучении сварных швов и припоя. Микроскоп также позволяет делать фотографии и записывать видео, а управлять прибором можно при помощи беспроводного пульта. Диагональ встроенного ЖК-экрана составляет 7 дюймов – это около 18 см. Такой размер обеспечивает хороший обзор и позволяет рассматривать протяженные области с максимальным комфортом. Экран можно наклонять, что также удобно при длительных наблюдениях. Картинка выводится в цвете и с хорошей детализацией. Для исследований можно использовать оптическое или цифровое увеличение. Общий диапазон кратности составляет от 3 до 200 крат. Также микроскоп можно использовать для создания фото- и видеоархивов, причем качество снимков будет очень высоким. Для фотографий можно выбрать разрешение до 12 Мпикс, для видео – Full HD. Запись ведется на карту памяти (не входит в комплект поставки). Подсветка состоит из нескольких элементов. Часть светодиодов находится внутри объектива. Также есть два отдельных светодиода, которые закреплены на гибких держателях. Такое расположение источников освещения позволяет наиболее точно направить свет. Яркость подсветки можно регулировать. Для удобства кнопки регулировки яркости вынесены на небольшой переключатель, расположенный на кабеле питания. Здесь же находится и кнопка включения/выключения прибора. Кнопки управления микроскопом размещены на передней панели под ЖК-экраном, но также они продублированы на беспроводной пульт. Он позволяет регулировать увеличение, настраивать яркость подсветки, работать с фото и видео и многое другое. Основные особенности: Доступно оптическое и цифровое увеличение. Изображение выводится на встроенный ЖК-экран в цвете. Большая диагональ (7 дюймов), возможность наклона экрана. Можно фотографировать и записывать видео в высоком разрешении. Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях и внутри объектива. Пульт дистанционного управления дает доступ к множеству функций. Комплектация: ЖК-экран, штатив, основание с зажимами, осветители на гибких держателях, инфракрасный пульт дистанционного управления, ультрафиолетовый фильтр, кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки, сетевой адаптер, инструменты и крепеж, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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