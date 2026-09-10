Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая
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Характеристики
Описание товара Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая
Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая пригодится всем обладателям телескопов, которые часто выезжают за пределы города для проведения наблюдений и изучения космических объектов. Сумка подойдет для упаковки таких телескопов, как Levenhuk Skyline PRO 105 MAK, Levenhuk Skyline 120x1000 EQ, Levenhuk SkyMatic 105 GTA, Bresser Messier AR-102 102/1000 (EXOS 1) и многих других аналогичных по размеру и весу. Сумка Levenhuk Zongo 80 имеет большое отделение, в которое умещается сама труба телескопа, монтировка, столик для аксессуаров и тренога. Внутри сумки имеется мягкий разделитель, который отделяет телескоп от штатива, также предусмотрены специальные крючки-липучки для удержания на одном месте противовесов. Таким образом, вы никогда не повредите части телескопа. Сумка имеет не только удобные ручки для ношения в руке, но и широкий наплечный ремень, который можно при необходимости отстегнуть. Данный аксессуар надежно убережет ваш оптический прибор от повреждений и пыли при длительном хранении или транспортировке. Большая сумка для телескопа Levenhuk Zongo 80 изготовлена из прочного нейлона темно-синего цвета с контрастными оранжевыми вставками и фирменными логотипами Levenhuk.
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