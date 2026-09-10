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Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая

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Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 1
Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 2
Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 3
Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 4
Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 5
Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 6
Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 1
  • Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 2
  • Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 3
  • Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 4
  • Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 5
  • Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 6
  • Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399859
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Сумка
Особенности
Размер сумки: 100х31х28 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.35х0.12
Вес, кг.
2.9

Описание товара Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая

Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая пригодится всем обладателям телескопов, которые часто выезжают за пределы города для проведения наблюдений и изучения космических объектов. Сумка подойдет для упаковки таких телескопов, как Levenhuk Skyline PRO 105 MAK, Levenhuk Skyline 120x1000 EQ, Levenhuk SkyMatic 105 GTA, Bresser Messier AR-102 102/1000 (EXOS 1) и многих других аналогичных по размеру и весу. Сумка Levenhuk Zongo 80 имеет большое отделение, в которое умещается сама труба телескопа, монтировка, столик для аксессуаров и тренога. Внутри сумки имеется мягкий разделитель, который отделяет телескоп от штатива, также предусмотрены специальные крючки-липучки для удержания на одном месте противовесов. Таким образом, вы никогда не повредите части телескопа. Сумка имеет не только удобные ручки для ношения в руке, но и широкий наплечный ремень, который можно при необходимости отстегнуть. Данный аксессуар надежно убережет ваш оптический прибор от повреждений и пыли при длительном хранении или транспортировке. Большая сумка для телескопа Levenhuk Zongo 80 изготовлена из прочного нейлона темно-синего цвета с контрастными оранжевыми вставками и фирменными логотипами Levenhuk.

Отзывы о товаре Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Сумка
Особенности
Размер сумки: 100х31х28 см
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Levenhuk Zongo 80 для телескопа, синяя большая пригодится всем обладателям телескопов, которые часто выезжают за пределы города для проведения наблюдений и изучения космических объектов. Сумка подойдет для упаковки таких телескопов, как Levenhuk Skyline PRO 105 MAK, Levenhuk Skyline 120x1000 EQ, Levenhuk SkyMatic 105 GTA, Bresser Messier AR-102 102/1000 (EXOS 1) и многих других аналогичных по размеру и весу. Сумка Levenhuk Zongo 80 имеет большое отделение, в которое умещается сама труба телескопа, монтировка, столик для аксессуаров и тренога. Внутри сумки имеется мягкий разделитель, который отделяет телескоп от штатива, также предусмотрены специальные крючки-липучки для удержания на одном месте противовесов. Таким образом, вы никогда не повредите части телескопа. Сумка имеет не только удобные ручки для ношения в руке, но и широкий наплечный ремень, который можно при необходимости отстегнуть. Данный аксессуар надежно убережет ваш оптический прибор от повреждений и пыли при длительном хранении или транспортировке. Большая сумка для телескопа Levenhuk Zongo 80 изготовлена из прочного нейлона темно-синего цвета с контрастными оранжевыми вставками и фирменными логотипами Levenhuk.
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