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Автомобиль"Легион"№4 розовый 78278 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль"Легион"№4 розовый 78278

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Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 1
Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 2
Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 3
Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 4
Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 5
Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 1
  • Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 2
  • Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 3
  • Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 4
  • Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 5
  • Автомобиль&quot;Легион&quot;№4 розовый 78278 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
810 руб.  1 394 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399095
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х23х20
Вес, г.
910

Описание товара Автомобиль"Легион"№4 розовый 78278

Серия автомобилей «Легион» от фабрики «Полесье» представлена в виде стильных джипов, адаптированных для моделирования различных сценариев игры. Игрушка имеет реалистичный дизайн, округлую форму деталей. Автомобиль «Легион» № 4 изготовлен в розовом цвете, имеет вместительный закрытый багажник. На крыше располагается имитация дополнительного света в виде ряда фар. Для многих детей, и даже для девочек, важно наличие разнообразных машинок в арсенале игрушек. Они позволяют познакомиться с разными видами транспортных средств, понять, как они устроены. Благодаря прочности материала, из которого изготовлена игрушка, автомобиль долго прослужит ребёнку!

Отзывы о товаре Автомобиль"Легион"№4 розовый 78278




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Серия автомобилей «Легион» от фабрики «Полесье» представлена в виде стильных джипов, адаптированных для моделирования различных сценариев игры. Игрушка имеет реалистичный дизайн, округлую форму деталей. Автомобиль «Легион» № 4 изготовлен в розовом цвете, имеет вместительный закрытый багажник. На крыше располагается имитация дополнительного света в виде ряда фар. Для многих детей, и даже для девочек, важно наличие разнообразных машинок в арсенале игрушек. Они позволяют познакомиться с разными видами транспортных средств, понять, как они устроены. Благодаря прочности материала, из которого изготовлена игрушка, автомобиль долго прослужит ребёнку!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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