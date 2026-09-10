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Автомобиль "Техпомощь" в сеточке 6387 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль "Техпомощь" в сеточке 6387

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Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 1
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 2
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 3
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 4
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 5
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 6
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 7
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 8
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 9
Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 1
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 2
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 3
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 4
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 5
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 6
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 7
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 8
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 9
  • Автомобиль &quot;Техпомощь&quot; в сеточке 6387 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
810 руб.  1 564 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399052
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х16
Вес, г.
589

Описание товара Автомобиль "Техпомощь" в сеточке 6387

Автомобиль Техпомощь является развивающей игрушкой для детей до 3-х лет. Крышка кузова автомобиля откидывается за ручку над кабиной и в таком положении тоже является рабочей поверхностью. С помощью молотка, отвертки и гаечного ключа можно забивать гвозди (3 шт.), вкручивать болты (3 шт.). Для этого в крышке кузова имеются специальные отверстия. В сам кузов можно сложить свободные болты, гвозди, другие мелкие детали. Игрушка знакомит с работой и назначением основных слесарных инструментов, развивает моторику рук, логику, память, воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Автомобиль "Техпомощь" в сеточке 6387




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобиль Техпомощь является развивающей игрушкой для детей до 3-х лет. Крышка кузова автомобиля откидывается за ручку над кабиной и в таком положении тоже является рабочей поверхностью. С помощью молотка, отвертки и гаечного ключа можно забивать гвозди (3 шт.), вкручивать болты (3 шт.). Для этого в крышке кузова имеются специальные отверстия. В сам кузов можно сложить свободные болты, гвозди, другие мелкие детали. Игрушка знакомит с работой и назначением основных слесарных инструментов, развивает моторику рук, логику, память, воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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